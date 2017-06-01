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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı başladı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House’un yöneteceği Workup Girişimcilik Programı başladı.

İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı başladı
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Girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı olacak, teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olanlar için tasarlanmış bir girişimcilik programı olan Workup’a ilk aşamada 10 girişim kabul edildi. Programa kabul edilen girişimlere iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, pazarlama ve sunum teknikleri, satış ve pazarlama eğitimleri, devlet hibeleri ve teknik danışmanlık desteği, mentor desteği verilecek.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Girişimcilik ekosisteminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Ülkemizin en önemli ihtiyacı olan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşması ve katmadeğerli dijital iş modellerinin hayata geçmesi olmazsa olmazlarımızdan” dedi.

 

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