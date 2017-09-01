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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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İş Leasing, online şube uygulaması gibi yeni uygulamalarla iş kalitesini artırmaya devam ediyor

2017 yılının ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen İş Leasing gerçekleştirdiği 291 milyon USD işlem hacmi ile yatırımcılara geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam etti.

İş Leasing, online şube uygulaması gibi yeni uygulamalarla iş kalitesini artırmaya devam ediyor
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Kuvvetli mali yapısını koruyan İş Leasing ilk 6 aylık dönemde 57.7 milyon TL konsolide net kar elde ederken konsolide aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 15 arttırarak 8.6 milyar TL’ye, konsolide özkaynaklarını da yüzde 8 arttırarak 898 milyon TL’ye yükseltti. Yatırımcılara sağladığı kaynaklarla ülke ekonomisinin gelişimine destek vermeyi sürdüren İş Leasing’in leasing portföyü 2016 yılsonuna göre yüzde 8 oranında artarak 4.3 milyar TL’ye ulaştı.
İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç; “Dengeli ve sürdürülebilir şekilde doğru projeleri finanse etmeye odaklı iş iştahımız devam etmektedir. Özellikle KOBİ’lere yönelik iş ve inşaat makinaları, metal işleme-ağaç işleme makinaları, tekstil makinaları gibi doğrudan üretimi hedefleyen ve yeni istihdam alanları yaratan projeleri finanse ediyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacak yenilenebilir enerji projelerine de önem veriyoruz. Yılın ilk yarısında Türk Eximbank’ı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde ihracatçı firmalarımızın yatırım ekipmanı alımlarını finanse ettik. Bu alandaki faaliyetlerimize KOBİ ağırlıklı firmalar başta olmak üzere devam ediyoruz. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, diğer leasing şirketleri ile aynı dönemde kredi kullandırmaya başladık. Başta KOBİ’ler olmak üzere uygun koşulları sağlayan tüm firmalara KGF teminatı ile finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bütün bunların yanı sıra; daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla devreye aldığımız yeni online şube uygulamamız ile müşterilerimizin İş Leasing aracılığı ile gerçekleştirdikleri projelerle ilgili teminat, ödeme, cari hesap ve ekipman bilgilerini kolaylıkla görebilmelerini sağladık. Bu tür yeni uygulamalarımız ile müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

 

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