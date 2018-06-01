İş Leasing’den başarılı performans

Şirketin işlem hacmi 173 milyon dolara ulaşırken, konsolide net karı ise 47.9 milyon TL oldu. İş Leasing’in leasing portföyü 2017 yıl sonuna göre yüzde 6.5 oranında artarak 5 milyar TL’ye ulaşırken takipteki kredilerin portföye oranı ise sektör ortalamasının altında kaldı.



İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şu bilgiyi verdi: “2018 yılında da kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katmadeğer yaratan sektörlere tahsis ederek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan projelerin leasing yöntemi ile finansmanına öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Başta KOBİ segmenti olmak üzere her segmente hitap eden ürünlerimiz ile iş ve inşaat makineleri, metal işleme, sağlık, tekstil, enerji ve diğer makine ekipmanların finansmanına yönelik faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Leasing başvuruları hem şubelerimiz hem de online kanallar aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.”