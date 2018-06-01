İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şu bilgiyi verdi: “2018 yılında da kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katmadeğer yaratan sektörlere tahsis ederek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan projelerin leasing yöntemi ile finansmanına öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Başta KOBİ segmenti olmak üzere her segmente hitap eden ürünlerimiz ile iş ve inşaat makineleri, metal işleme, sağlık, tekstil, enerji ve diğer makine ekipmanların finansmanına yönelik faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Leasing başvuruları hem şubelerimiz hem de online kanallar aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.”
İş Leasing’den başarılı performans
İş Leasing 2018 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sözkonusu dönemde konsolide aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 2.4 arttırarak 9.5 milyar TL’ye, konsolide öz kaynaklarını da yüzde 4.7 arttırarak 1 milyar 21 milyon TL’ye yükseltti.
İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şu bilgiyi verdi: “2018 yılında da kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katmadeğer yaratan sektörlere tahsis ederek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan projelerin leasing yöntemi ile finansmanına öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Başta KOBİ segmenti olmak üzere her segmente hitap eden ürünlerimiz ile iş ve inşaat makineleri, metal işleme, sağlık, tekstil, enerji ve diğer makine ekipmanların finansmanına yönelik faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Leasing başvuruları hem şubelerimiz hem de online kanallar aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.”