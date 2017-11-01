01 Kasım 2017 Çarşamba 08:15

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İş Leasing’den enerji sektörüne yakın markaj

İş Leasing, yenilenebilir enerji sektörüne yakın ilgi gösteriyor. Sektörde RES ve GES başta olmak üzere çeşitli işlemler gerçekleştirdiklerini söyleyen İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Bugüne kadar 86.5 MW’lık RES ile 18.3 MW’lık GES projelerini finanse ettik.