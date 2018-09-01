İş Leasing’in işlem hacmi 372 milyon dolara ulaştı

İş Leasing’in leasing portföyü 2017 yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artarak 5.7 milyar TL’ye yükselirken takipteki kredilerinin portföye oranı sektör ortalamasının altında kaldı.





İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, şu bilgileri verdi: “Halka açık en büyük leasing Şirketi olarak kuruluşumuzun 30. yılı olan 2018 senesinin ilk yarısında da kaynaklarımızı özellikle istihdam ve katmadeğer yaratan sektörlere ve kısmen de özkaynakların güçlendirilmesi amaçlı sat-geri kirala işlemlerine tahsis ederek ekonomiye katkımızı sürdürdük. Başta ihracat ağırlıklı iş yapan firmalar ve KOBİ segmentindeki müşteriler olmak üzere her segmente hitap eden ürünlerimiz ile iş ve inşaat makineleri, metal işleme, sağlık, tekstil, enerji ve diğer makine ekipmanların finansmanına yönelik faaliyetlerimiz sürmektedir. İlk çeyrekte sağlanan 80 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, ikinci çeyrekte ihracat yapan müşterilerimizin yatırımlarını finanse etmek için Türk Eximbank’tan kullandığımız kredinin 2. dilimi, KGF kaynağı ve diğer uzun vadeli kredi kaynaklarımız ile müşterilerimize uygun koşullarda finansman imkanı sağlanmıştır.

Müşterilerimiz leasing başvurularını hem şubelerimiz hem de online kanallarımız aracılığı ile kolaylıkla yapabilmekte; başvurular likidite ve diğer koşullara bağlı olarak en kısa sürede değerlendirilmektedir.”