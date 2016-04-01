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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Işık, Bosch’un Endüstri 4.0 çalışmalarını Almanya’da inceledi

Bosch, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar’ı, Almanya Stuttgart'taki fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’nde ağırladı.

Işık, Bosch'un Endüstri 4.0 çalışmalarını Almanya'da inceledi
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Bosch Grubu’nun Endüstri 4.0 ile ilgili devam eden projelerini yakından inceleyen Bakan Işık, bu dijital çağda ve Sanayi 4.0'da, Ar-Ge ile inovasyonun artık hayat tarzının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, “Bu noktada özellikle yazılım ve donanım artık hayatın bir parçası haline geliyor. Sanayi 4.0 kavramında da diğer tüm teknolojik alanlarda da insan daha da merkeze oturuyor, ama düşük becerili insan gücünün önemi azalıyor; yüksek nitelik gerektiren insan gücüne olan talep artıyor. Burada da dijital eğitim bizim açımızdan son derece önemli. Bu konuda Türkiye'nin altyapısını geliştirmek, yüksek nitelikli insanların da Sanayi 4.0'a adapte olması için altyapıyı Ar-Ge ve inovasyonla hazırlamak durumundayız” diye konuştu.
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, halen Endüstri 4.0’la ilgili 100’ün üzerinde projeye devam eden Bosch Grubu’nun bu alandaki uzmanlığını Türkiye’ye aktarmaya ve Türkiye’nin Endüstri 4.0’a geçişinde itici güç rolü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Dünya genelindeki 250'den fazla tesiste 100'ün üzerinde Endüstri 4.0 projesini tamamlayan Bosch Grubu, 2020 yılına kadar yüzlerce milyon euroluk tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bosch, Bursa’daki fabrikalarında Endüstri 4.0 çalışmalarını başlattı. Çalışmaların tamamı Türk mühendisler tarafından yürütülüyor.
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