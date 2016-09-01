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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Işık Üniversitesi’nden CERN atılımı

Işık Üniversitesi, Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider-FCC) projesi için Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) katılımcı oldu.

Işık Üniversitesi'nden CERN atılımı
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Dünya çapında büyük öneme sahip olan ve Türkiye için de bir prestij unsuru kabul edilen bu işbirliği CERN’in sayfasından (https://fcc.web.cern.ch/Pages/Collaboration.aspx) ilan edildi. Işık Üniversitesi, bu işbirliği ile dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı platformda araştırmalar yapacak. MIT, Oxford, Cambridge gibi prestijli üniversitelerin yanısıra kendi konularında dünyanın en saygın Avrupa, Amerika ve Asya üniversitelerinden 2500 çalışanın, 12000’den fazla araştırmacının olduğu CERN’de çok sayıda Nobel ödüllü fizikçi de araştırmalarına devam ediyor. FCC projesinde Işık Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Fatih Özaydın ve Yrd.Doç. Dr. Cihan Bayındır CERN’de Işık Üniversitesi’ni temsil edecekler. FCC projesi kapsamında, standart modelin ötesinde yeni fizik keşfetme amacıyla deneysel ve kuramsal parçacık fiziğinden, bilgisayar ve inşaat gibi çeşitli mühendislik altyapısı konularına katkı sunulması planlanıyor. Bu işbirliğiyle atom enerjisi ve nano teknoloji gibi ülke geleceğini ilgilendiren çok önemli teknolojilere de katkıda bulunulması sağlanacak.
;Bu işbirliğinin belirli bir sonlanma tarihi bulunmuyor. İşbirliği, Işık Üniversitesi hocaları çalışmalara katıldıkları sürece devam edecek. FCC için çalışmalara Ocak 2017'de başlanacak ve teori geliştirme, deney önerme gibi süreçlere paralel olarak devam edecek inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla FCC, 2035 itibariyle deneyleri gerçekleştirmeye başlayacak. 

 

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