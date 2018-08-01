Başka bir deyişle bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir.”
İSO Başkanı Bahçıvan: “Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen hafta açıklanan İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına değinerek, “Sonuçlar sanayide güçlü performansa işaret etmesinin yanında, faaliyet karlarının önemli kısmının finansmana ayrıldığını gösterdi” dedi.
Başka bir deyişle bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir.”