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REEL SEKTÖR:
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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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İSO Başkanı: “Finansal paranoyaya kapı aralamak kimseye fayda sağlamaz”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Meslek Komiteleri (MESKOM) Ortak Toplantısı, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İSO Başkanı: 'Finansal paranoyaya kapı aralamak kimseye fayda sağlamaz”
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Açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bankaların son haftalarda reel sektöre yönelik şüpheci yaklaşımının sanayiciler için sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bankalar sıkıntılı zamanlarda daha fazla anlayışlı olmalı. Aksi bir tutum takınılarak piyasalarda ve iş dünyasında bir finansal paranoyaya kapı aralamak hiç kimsenin yararına olmayacaktır” diye konuştu.
Bahçıvan, sanayileşmiş tüm ülkelerde kamunun sanayi yatırımlarına destek olduğuna, bu kapsamda Türkiye’nin büyük sanayi projelerini ve hedeflerini finansal açıdan destekleyecek bir modele ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İhtiyaç duyulan modelin, uzun süredir savundukları yeni nesil Kalkınma Bankacılığı olduğunu belirten Bahçıvan, “Dünyanın hiçbir ülkesinde tamamıyla özel sektör bankacılığına dayanan bir başarı hikayesi yok. Bir kalkınma bankacılığı modeli olmadan, sadece özel sektör bankalarına dayanan bir sanayi ancak bir yere kadar gidebilir. Bu nedenle yeni nesil bir Kalkınma Bankamız olmalı ve özel sektör bankalarını da peşinden sürükleyecek bir rüzgar estirilmelidir” dedi.
Bahçıvan, şunları söyledi: “Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir yerde, kredi kullanılırken alınan banka muamele vergisi doğru bir vergi değildir. Banka ve sigorta muameleleri vergisinin, sanayicilerin kullandığı tüm kredilerden kaldırılmasını bekliyoruz. Ayrıca OSB’lerdeki sanayicilerin emlak vergisinden muaf tutulması için düzenlemeler yapılmalı ve kamuya yönelik borçlardaki gecikme faizleri de enflasyondaki düşüş dikkate alınarak indirilmelidir.”

 

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