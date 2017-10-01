İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın evsahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın katılımlarıyla gerçekleşen ve sanayi dünyasından pek çok ismin de yer aldığı törende, büyük ölçekli işletmeler kategorisinde birinciliğe “Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu” projesiyle Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. layık görüldü. Besler Gıda ve Kimya’nın birinci olduğu proje ile enerjide toplam tasarruf oranı yüzde 10.66 olurken yıllık kazanç 2.300.000 TL ve yıllık karbon azalımı miktarı ise 5.317 ton/yıl olarak gerçekleşti. Törende ikinciliği “Güneş Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan Kullanımı-SolarDRY” projesi ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, üçüncülüğü “LNG ile Çalışan Sistemin LFG Çöp Gazı Yakıt Beslemeli Kazan Sistemine Çevrimi” projesiyle İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret aldı. Törende beş kategoride toplam 13 firmaya ödül dağıtıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak, Türkiye’nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda sanayicilere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Albayrak şu noktalara değindi: “Sorunlara hızlı reaksiyon göstermek adına doğrudan iletişim kanallarının açılması gerekiyor. Sadece sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerler değil, OSB harici bölgelerin de ihtiyaçları doğrultusunda uygun maliyetli ve kesintisiz doğal gaz için çalışmalara devam ediyoruz. Doğal gaz konusunda kesintileri bitirecek adımlar atıyoruz. Geçen Ekim ayındaki yüzde 10 indirimle AB ülkeleri arasında haneye en ucuz doğal gaz temin eden birinci ülke, sanayide ise ikinci ülke olduk. 2016 yılı sonunda ise Türkiye, AB ülkeleri arasında sanayiye en uygun maliyetli elektrik veren dördüncü ülke oldu. Hedefimiz ise birincilik. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı da hazırlıyoruz. 2018 başında bu eylem planını anons edeceğiz. 2018 yılını verimlilik yılı ilan ettik. Bu konuda çalışma yapan herkesin destekçisi olacağız.”