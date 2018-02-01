İSO Koza’da yaratıcı her fikir, başarı hikayesine dönüşüyor

Katmadeğeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin en önemli sac ayakları olan “girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü buluşturan İSO Koza, tüm paydaşlara çok önemli avantajlar sağlaması ile de fark yaratıyor. Bu yıl 13 girişim projesinin dahil olduğu İSO Koza’da, proje sahiplerine Sanayici Mentörlüğü, Müşteri/Tedarikçi Eşleşmeleri, Yurt Dışı Fuar Desteği, Eğitim, Danışmanlık ve Paylaşımlı Ofis gibi hizmetler sunuluyor. İSO Koza Hızlandırma Programı’nda yer alan 13 girişim: NANOMIK, SIMULARGE, HAGELSON, PHYSHOME, PORIMA-3D FİLAMENT, TÜDYO REFERANS TELEGRAPHER LABS, AXOLOT BIO, STARTER, LUMOS, GOM, MACROSTATIC, KOMPAKT MİKRO KOJENARASYON, MOBİLYA TAKİP.