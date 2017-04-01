İSO, Sanayi 4.0 için TTGV ile işbirliği istiyor



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısı, “Yeni Teknolojik Gelişmeler Işığında 4. Sanayi Devrimi ve Akıllı Fabrikaların Sanayimizin Geleceği Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakan Temeltaş konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erdal Bahçıvan, 4. Sanayi Devrimi ile üretim süreçlerinin ve ürünlerin daha “akıllı” hale geldiğini belirterek, “Sanayi 4.0 için gerekli nitelikli işgücü yetiştirilmeli. TTGV, Türk sanayisinin dijital dönüşümünü kolaylaştırmanın yanı sıra bu dönüşüme yönelik işgücünün temin edilmesi için eğitim görevini de üstlenmiş durumda. TTGV ile İSO arasında sanayimizin teknolojik gelişimi adına pek çok projede işbirliği yapmak arzusundayız” diye konuştu.