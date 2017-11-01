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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:29
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İSO, savunmada millileşme için kamu ile sanayicileri buluşturdu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği Sanayi Savunma Zirvesi, “millileşme ve yerlileşme” çalışmaları ekseninde sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşları ile sanayicileri iş birliği fırsatları için buluşturdu.

İSO, savunmada millileşme için kamu ile sanayicileri buluşturdu
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Zirvede Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI-TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, SSM Alt Sistemler Dairesi, SSM Ar-Ge Dairesi ve SSM Sanayileşme Dairesi, sanayicilerle işbirliği fırsatları için ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin içinde bulunduğu adeta ateş çemberini andıran coğrafyanın özel şartları göz önüne alındığında etkin ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin varlığının elzem olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyonunda en önemli hususun “yerli ve milli üretim” olduğunu söyleyen Bahçıvan, “On beş yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektöründe KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler adeta ortak üretim seferberliği ile hassasiyetle çalışıyor. Savunma sanayi ve havacılık sektörü ciromuz 6 milyar dolara, ihracatımız son beş yılda ikiye katlanarak 1.7 milyar dolara, sektördeki Ar-Ge harcamalarımız da 900 milyon dolara yükseldi.
Bu başarı hikayesinde en önemli nokta ise savunma sanayimizde yerlilik oranının son yıllardaki projeler ile yüzde 65’lerin üzerine çıkmış olması. Günümüzde ön plana çıkan ‘Teknolojiyi Ortak Geliştirme’ vizyonunda teknolojiye en az yabancı ortaklar kadar hakim olmak gerekli. Bu da ancak KOBİ’lerimizle ve sivil sanayi kuruluşlarımızla nitelikli işbirliklerinin geliştirildiği bir ekosistemle mümkün” diye konuştu.

 

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