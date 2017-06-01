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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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İSO, Türkiye ve İsrail iş dünyasını teknolojide işbirliği için buluşturdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ileri teknolojide işbirliği için Türkiye ve İsrail iş dünyasını bir araya getirdi.

İSO, Türkiye ve İsrail iş dünyasını teknolojide işbirliği için buluşturdu
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İSO’nun İsrail Başkonsolosluğu işbirliğiyle “Teknoloji Geliştirmede İsrail Deneyimi ve İş birliği Fırsatları” konulu toplantıya, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen ile birlikte Türk ve İsrail iş dünyasından isimler katıldı. Toplantıda Ar-Ge projeleri, teknopark ekosistemi ile inovasyon açısından dünyanın lider ülkeleri arasındaki İsrail ile Türkiye arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği fırsatları ele alındı.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son 20 yıldır “start-up”lar ülkesi olarak adlandırılan İsrail’in GSYİH’nin yüzde 7.3’ünü eğitime, yüzde 4.2’sini Ar-Ge’ye aktardığına dikkat çekti. Bahçıvan, global firmaların Ar-Ge merkezlerine evsahipliği yapan ve dünyada en çok patent başvurusu yapan kurumları bünyesinde barındıran İsrail’in ihracatında, yüksek teknolojik ürün payının da yüzde 45 gibi yüksek bir oranda olduğunu kaydetti. 
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İSOErdal Bahçıvanİstanbul Sanayi OdasıSanayi OdasıShai CohenStar-Up
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