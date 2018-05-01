İSO’nun Başkanı yeniden Erdal Bahçıvan oldu

İSO Odakule’de gerçekleştirilen seçime tek liste ile katılan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 120 Meclis Üyesi’nin 109’unun sandık başına gittiği seçimde 108 üyenin oyunu alarak rekor bir destekle ikinci kez başkan seçildi. Erdal Bahçıvan, 2022 yılına kadar İSO’da ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.



Yönetim Kurulunda beş yeni isim

Seçim sonucunda İSO’da 2018-2022 yılları arasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş, Mustafa Tacir’den oluştu. İSO Yönetim Kuruluna yeni giren üyeler de Akar, Çimen, Canpolat, Keleş ve Tacir oldu.

İSO Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Bülent Taş, İbrahim Aydoğan, Ramazan Güven, Ayşegül Çapan, İlhan Bayrak, Nuri Gürcan, Hüseyin Çetin, Yüksel Özyurt, Nesim Bensusan ve İsmet Akkaya’dan oluştu. Seçimlerde ayrıca Disiplin Kurulu’nda 6 Asil Üye ve 6 Yedek Üye ile TOBB Delegeleri olarak 23 Asil ve 23 Yedek Üye de belirlendi.

İSO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk Meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeynep Bodur Okyay, İSO Meclis Başkanlığı’na yeniden seçildi. İSO Meclis Başkan Vekilleri Hasan Büyükdede ile Ayhan Yavrucu, Katip Üye de Serdar Urfalılar oldu.