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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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İsrail, Türk işadamlarına 3 yıllık çok girişli vize verecek

Normalleşme sürecine giren Türkiye–İsrail ilişkileri ihracat dünyasında ilk meyvelerini verdi. Türk-İsrail İş Forumu’nda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “15-17 Mayıs tarihlerinde İsrail’e büyük bir ticaret heyeti düzenleyeceğiz.

İsrail, Türk işadamlarına 3 yıllık çok girişli vize verecek
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Ticaret heyetlerine çok uzun bir ara vermiştik. İki ülke için çok yararlı olacağını ümit ediyorum” dedi. TİM Genel Merkezi’nde düzenlenen foruma Büyükekşi’nin yanı sıra İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen ve İsrail İstanbul Ticaret Ataşesi Monir Agbaria katılarak birer konuşma yaptı.
Büyükekşi, son 10 yılda İsrail’e ihracatın neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolar seviyesine; ithalatın ise yüzde 77 artışla 1.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Büyükekşi, şunları söyledi: “Bizim potansiyelimiz bundan çok daha yüksek. Sadece kendi ihracatımız artsın istemiyoruz. İsrail’in de bize ihracatı artsın istiyoruz. Ayrıca başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerde işbirliği yapmak istiyoruz. Amacımız: ‘Kazan-kazan’ prensibine dayalı bir ticari ortam yaratabilmek.”
İstanbul İsrail Başkonsolosu Shai Cohen, geçmiş yıllarda politik krizler yaşanmasına rağmen 2011–2014 arasında iki ülke arasında karşılıklı ticaretin neredeyse ikiye katlandığını belirterek, “Bundan sonraki süreçlerde işadamlarına çok girişli ve uzun süreli vizeler vermeye başlayacağız. 3 yıllık ve çok girişli vize olacak” dedi.

 

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TİMMonir AgbariaTürkiye İhracatçılar MeclisiShai Cohen

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