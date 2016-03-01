İstanbul gece ulaşım rehberi

Sultanbeyli-Üsküdar (11ÜS), Beykoz-Kadıköy (15F), Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim (25G), Taksim-Atatürk Havalimanı (TH-1), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1), Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2), Tuzla- Kadıköy (130A), Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy (E-10), Sabiha Gökçen Havalimanı 4. Levent Metro (E-3), Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim (40), otobüsleri ve Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs seferleriyle birlikte toplamda 11 hatta gece seferleri düzenleniyor. 15 F numaralı Beykoz-Kadıköy hattı gece güzergahı gündüzden farklı olarak Üsküdar’a, 11ÜS numaralı otobüs ise Ümraniye'ye uğrayarak yolculara kolay ulaşım imkanı sunuyor. Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim(40) ve Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim(25G) otobüsü ise sadece gece çalışıyor.