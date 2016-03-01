﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2016 Salı 08:00
Bu haber 3607 kez okundu.

İstanbul gece ulaşım rehberi

İETT, İstanbul’un merkezi noktalarına koyduğu seferler ile İstanbullular’a gece yolculuk yapma imkanı sunuyor. İstanbulluların huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 11 hatta 116 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet veriyor.

İstanbul gece ulaşım rehberi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sultanbeyli-Üsküdar (11ÜS), Beykoz-Kadıköy (15F), Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim (25G), Taksim-Atatürk Havalimanı (TH-1), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1), Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2), Tuzla- Kadıköy (130A), Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy (E-10), Sabiha Gökçen Havalimanı 4. Levent Metro (E-3), Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim (40), otobüsleri ve Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs seferleriyle birlikte toplamda 11 hatta gece seferleri düzenleniyor. 15 F numaralı Beykoz-Kadıköy hattı gece güzergahı gündüzden farklı olarak Üsküdar’a, 11ÜS numaralı otobüs ise Ümraniye'ye uğrayarak yolculara kolay ulaşım imkanı sunuyor. Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim(40) ve Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim(25G) otobüsü ise sadece gece çalışıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İETT

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku