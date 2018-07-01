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01 Temmuz 2018 Pazar 08:00
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İSTKA ile başlayan Tek Durak Ofis Modeli Türkiye’ye yayılıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) sekiz kamu kurumunu bir araya getirdiği ve yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul’un başarısı Türkiye’ye örnek oldu.

İSTKA ile başlayan Tek Durak Ofis Modeli Türkiye'ye yayılıyor
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11 ayda 30 farklı ülkeden 72 yabancı yatırımcıya hizmet veren Invest in İstanbul, hayata geçtiği 21 Haziran 2017 tarihinden bu yana 162 milyon dolarlık yatırımın Türkiye’ye çekilmesine aracılık etti. Invest in Istanbul’un “Tek Durak Ofis Sistemi” ile yakaladığı başarı, uygulamanın diğer şehirlerde de kurulması için Kalkınma Ajanslarını harekete geçirdi. Belirlenen 8 pilot ilde daha “Tek Durak Ofis Sistemi”nin kurulmasına karar verildi. Yabancı yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacak ofisler İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Samsun’da faaliyete geçti. Gaziantep ve Bursa’da ise ‘Tek Durak Ofis’in kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.
İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz,  Dünya Bankası tarafından her sene yayımlanan Doing Business raporuna göre Türkiye’de bir işyerinin ancak 6.5 günde açılabildiğini vurgulayarak Tek Durak Ofis sayesinde yabancılar için bu sürenin ortalama 2 güne gerilediğini belirtti. 
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İstanbul Kalkınma AjansıİSTKAÖzgül Özkan YavuzINVEST
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