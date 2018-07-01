İSTKA ile başlayan Tek Durak Ofis Modeli Türkiye’ye yayılıyor
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) sekiz kamu kurumunu bir araya getirdiği ve yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul’un başarısı Türkiye’ye örnek oldu.
İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, Dünya Bankası tarafından her sene yayımlanan Doing Business raporuna göre Türkiye’de bir işyerinin ancak 6.5 günde açılabildiğini vurgulayarak Tek Durak Ofis sayesinde yabancılar için bu sürenin ortalama 2 güne gerilediğini belirtti.