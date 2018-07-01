01 Temmuz 2018 Pazar 08:00

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İSTKA ile başlayan Tek Durak Ofis Modeli Türkiye’ye yayılıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) sekiz kamu kurumunu bir araya getirdiği ve yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul’un başarısı Türkiye’ye örnek oldu.