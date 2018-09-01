İSTKA’dan İstanbul için 124.9 milyon TL’lik 89 proje

İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, “Artan rekabet ortamında inovasyona, teknolojiye, yeniliklere, girişimciliğe daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Mali Destek Programlarımız ile mevcut sanayi üretim yapısının dijital dönüşümünü ve üniversite işbirlikleriyle katmadeğerin artmasını hedefliyoruz” dedi.
66.38 milyon TL tutarında toplam bütçesi olan Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda hayata geçecek 37 proje ile yeniliklere, inovasyona hizmet edecek altyapılar, araştırma-uygulama merkezleri, laboratuvarlar, üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirileceği Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak. Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 17 proje için ise toplam 21.01 milyon TL kullanılacak. Teknolojik, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek.
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek 35 projenin toplam bütçesi 37.58 milyon TL olacak. Özellikle çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirebilecekleri STEM atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kurulacak. 2010-2017 yılları arasında “İnovasyon Lideri İstanbul” için 7 defa Mali Destek Programları ilan eden İSTKA, 35 farklı programla toplam 678 projeyi hayata geçirdi. 6 Güdümlü Proje ile toplam 684 proje için Ajans tarafından 447 milyon lira kaynak kullanıldı.