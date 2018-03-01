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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız”

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü tasarım ve moda konusunu masaya yatırdı.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle: 'Türkiye'de tasarımı tabana yayacağız”
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye İhracatla Yükseliyor Seminerleri”nin ilkinde bir araya gelen iş ve moda dünyası temsilcileri tasarım konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Seminerde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Sektörümüz net cari fazla veren bir sektör. 2000-2017 yılları arasında 200 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Dünyada en büyük 7’nci, Avrupa Birliği’nin en büyük 2’nci tedarikçisiyiz. Hedefimiz 2023 yılında 20 milyar dolar ihracatla ilk 3’e girmek” diye konuştu. “Çok üretmek değil,  tasarım önemli” diyen Gülle, şunları söyledi: “Türkiye’de üretimin yanı sıra tasarım konusunda çok yol alındı. Tasarım büyük firmaların kültürü haline geldi. Bunun tabana yani KOBİ’lere yayılması gerekiyor. KOBİ’lerimiz tasarım konusuna daha fazla önem vermeli. Bu konuyu İTHİB olarak kendimize görev addettik. Tasarımın tabana yayılması için var gücümüzle çalışacağız.”
ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, her işi yapmak yerine bir konuda ihtisaslaşmak gerektiğini söyledi. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, Merter’de 10 bine yakın tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyonla uğraşan isim bulunduğunu söyledi.

 

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