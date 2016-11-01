İTO ve TBB Yönetim Kurulları toplandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları ortak toplantıda biraraya geldi. Buluşma; İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları ortak toplantıda biraraya geldi. Buluşma; İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.
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