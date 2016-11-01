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01 Kasım 2016 Salı 07:35
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İTO ve TBB Yönetim Kurulları toplandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları ortak toplantıda biraraya geldi. Buluşma; İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

İTO ve TBB Yönetim Kurulları toplandı
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İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Firmalarımızın daha ucuz, daha uzun vadeli ve daha geniş kredi imkanlarına kavuşması için Hükümet’in piyasaya yönelik açıkladığı tedbirlerin yanısıra bankalar ve reel sektör olarak ortak çalışmalar yürütmek zorundayız. İş alemi artık sabah kalktığında 'benim kredi sorunum yok, benim üretim ve inovasyon gayem var, bunun için çalışacağım' diyerek güne başlamalı" dedi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın da bilançosunun yüzde 65’i kredilerden, kredilerin de yüzde 25’i KOBİ kredilerinden oluşan bankacılık sektörünün reel sektördeki gelişmelere son derece duyarlı olduğunu ifade etti.

 

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İTOİBBİbrahim ÇağlarTürkiye Bankalar BirliğiTBB

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