﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
Bu haber 610 kez okundu.

Kadooğlu: “Doğu ve Güneydoğu’dan iç göçün faturası 70 milyar TL”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi, bu yıl Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) evsahipliğinde 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Kadooğlu: 'Doğu ve Güneydoğu'dan iç göçün faturası 70 milyar TL”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Toplantıya; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Önceki Dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal ile çok sayıda davetli katıldı.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da başlatılacak kalkınma hamlesi Türkiye’nin geleceğinde önemli bir sıçrama yaratacaktır. Siyasi ve ekonomik olarak bu kalkınma hamlesini Diyarbakır’dan başlatmak anlamlı bir etki olacaktır” dedi.
Diyarbakır, Mardin ve Şırnak gibi bölgenin önemli illerinden 300 bin insanın göç etmesinin; kentlere, bölgeye ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli kayıplar yaşattığını hatırlatan Kadooğlu, şöyle devam etti: “TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 3.3’ü olan 2 milyon 550 bin kişi göç etmiş durumdadır. Yine araştırmalar, bir kişinin göç etmesinin kamuya maliyetinin ortalama 200 bin TL’yi bulduğunu ortaya koymaktadır. Bu rakamı TÜİK’in göç rakamlarıyla birleştirdiğinizde ortaya çıkan rakam 506 milyar TL’yi bulmaktadır. 300 bin kişinin Doğu ve Güneydoğu’dan göç etmesinin kamuya maliyeti ise ortalama 70 milyar TL yani yaklaşık 18 milyar Euro’luk bir kayıp yaratmaktadır. Bu korkunç bir rakamdır.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkonfed
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
TKBB Genel Kurulu yapıldı TKBB Genel Kurulu yapıldı
Geleceğin sinemacıları 14. kez ödüllendirildi Geleceğin sinemacıları 14. kez ödüllendirildi
TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
OYDER’de Şahsuvaroğlu dönemi OYDER’de Şahsuvaroğlu dönemi
GAP’ın nitelikli gıda ürünlerinin tanıtımı Mardin’le başladı GAP’ın nitelikli gıda ürünlerinin tanıtımı...
Sanayinin Dijitalleşmesi Konferansı İstanbul’da yapıldı Sanayinin Dijitalleşmesi Konferansı İstanbul’da...
Yukarı Çık

banner193

TKBB Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 16. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin...

Haberi Oku