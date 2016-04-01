Kadooğlu, karşılıksız çek ve iflas ertelemeye dikkat çekti

Karşılıksız çıkan çek miktarlarında son 4 yılda yüzde 50’lere varan bir artış yaşandığını

ve 2015’in ikinci çeyreğinden itibaren hem karşılıksız işlem yapılan çek sayısı hem de değerinde artışın hızlandığını söyleyen Kadooğlu, 2011 yılında 8.5 milyar TL’nin karşılıksız çekten dolayı tahsil edilemediğini, 2015 yılında bu rakamın 27.3 milyar TL’ye ulaştığının altını çizdi.

Kadooğlu, “Finans sektörü ve bankaların süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Piyasalarda likidite oluşumunu sağlayacak tedbirlerin alınması lazım. Finans kurumlarının, denetleyici kurumların, Hükümet’in ve sivil toplumun acilen bir masa etrafında biraraya gelmesi gerekiyor. Buradan sorumluluğu bulunan tüm paydaşlara sesleniyorum. Çek, protestolu senetler ve iflas erteleme konularında ‘Acil Eylem Planı’ oluşturulmalıdır” diye konuştu. Protestolu senetlerdeki artış hızının yıllık yüzde 58’e ulaştığını hatırlatan Kadooğlu, ticaret hayatında sıkıntı yaratan bir başka önemli sorunun da iflas erteleme olduğunu ifade etti.