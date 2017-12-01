Kadooğlu: Orta demokrasi tuzağını aşmalıyız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in açılışını yaptığı Zirve toplantısında, TÜRKONFED ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması da açıklandı.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Eğer adaleti içimizde tesis edemezsek, adil yargılanma hakkını gözetmezsek, kanaatin kanıt yerine geçtiği bir hukuk sistemi içinde bilerek ya da bilmeyerek yanlışa düşersek, bu durumdan mücadele ettiğimiz güç odaklarının iştahı kabaracaktır. Orta gelir-orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarını yaratan sebepleri iyi analiz edip, çözümlerini katılımcı bir ruhla, 80 milyon olarak ortak akıl ve vizyonla hep birlikte çözme kararlılığını göstermemiz; toplumda kutuplaşmanın, ayrışmanın ve cepheleşmenin de önüne geçecektir” dedi.

