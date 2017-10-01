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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Kağıtsız ofis mümkün mü?

KYOCERA Document Solutions Avrupa Başkanı Takahiro Sato, dijitalleşme sürecinin işletmeler için ne anlama geldiğini değerlendirdi. Sato’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Kağıtsız ofis mümkün mü?
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“Günümüzde pek çok şirket dijital dönüşüm yarışında öne geçebilmek için bu alanda çalışacak elemanlar istihdam etmeye yöneliyor. Yapılan son araştırmalar İngiltere’de her 10 şirketten 8’inin dijital dönüşüme yönelik eleman alımları gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Dijital devrim iş dünyasında köklü değişimler meydana getirecek olsa da onu iyi değerlendirebilen firmalar için zengin fırsatlarla dolu bir süreç. Süreci en iyi yöneten, dijitale adaptasyonunu hızlı ve etkili biçimde gerçekleştiren işletmeler ürün portföylerini ve hizmetlerini geliştirirken bunu başaramayan işletmeler maalesef rekabet ortamındaki pozisyonlarını korumakta zorlanacaklar. Çağımızın iş dünyasında ürünler işletmelerin odak noktası olmaktan giderek uzaklaşırken; başarıyı belirleyen kıstaslar sağlanan hizmetlerin kalitesi ve müşteri deneyimlerinin zenginliği olacak.”
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bize göre dijitalleşmenin iş dünyasını götüreceği yer ‘kağıtsız ofis’ yapısı değil, dijital teknolojilerle basılı dokümanların hem birbirlerini destekleyecek, hem çalışan verimliliğini artıracak, hem de firmalara büyük maliyet avantajları sağlayacak biçimde bir arada kullanıldıkları teknoloji yoğun, ancak klasik olanın tam anlamıyla dışlanmadığı bir ofis ortamı olacaktır.”

 

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