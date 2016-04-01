Kanca, 50. yıl pastasını Köln’de kesti

Kutlamada konuşan Kanca Genel Müdür Alper Kanca, “Avrupa ülkelerinde satılan her 3 mengeneden birisi bize ait. Rakiplerimiz bile bizim ürünlerimizi kendi etiketleri ile satıyor. Belki çok büyük bir pazar değil ama en azından bir ürün grubunda Avrupa da ki en büyük üretici ve satıcı olmak bizi gururlandırıyor” dedi.



Avrupa’nın en büyük el aletleri dağıtım şirketlerinden EDE Satın Alma Müdürü Olaf Kleine, “20 yıl önce bir Türk sanayi ürününü 100 yıllık yerleşik Avrupalı markalara tercih etmekte ilk başta zorlandık. Ancak Kanca ürünleri bugüne kadar gerek kalite, gerekse hizmet açısından Alman veya Fransız rakiplerinden daha iyi çıktı. İşbirliğimizden çok memnunuz” diye konuştu.



KANCA’yı İtalya’da 20 yıldır temsil eden Soc. İtaliana.COM. Utensili Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Corradini, “Eskiden ‘bir Türk sanayi ürünü satmak mı? Mümkün değil’ diye düşünenler, şimdi özellikle KANCA mengenelerini talep ediyorlar” açıklamasını yaptı.



Kanca Genel Müdürü Alper Kanca, 50. yıl pastasını İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz ve Düsseldorf Ticari Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın ile beraber kesti.