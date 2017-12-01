01 Aralık 2017 Cuma 08:00

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Kayıt dışı istihdama esnek bariyer

Geçici İş İlişkisi Kanunu, Türkiye’de geçen yıl itibariyle onandı. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına imkan tanıyan kanunun çıkmasının ardından, 2017 yılı içinde bu hizmeti vermek için başvuruda bulunan ve İŞKUR’dan onay alan özel istihdam bürolarının başlattığı hareketlilik, kanuna ilişkin farklı gündemler oluşturmaya başladı.