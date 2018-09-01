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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
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Kaynak TİM’den, kredi Eximbank’tan

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) dövizdeki spekülatif yükselişin ihracatı olumsuz etkilememesi adına harekete geçti.

Kaynak TİM'den, kredi Eximbank'tan
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Bu kapsamda TİM, İhracatçı Birlikleri ile koordineli bir şekilde elindeki yedek akçeleri ve Türkiye Tanıtım Grubu kaynaklarının bir kısmını ihracatçı firmalara kullandırmak üzere Türk Eximbank ile protokol imzaladı. TİM, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank arasında kaynak kullanımına ilişkin protokol, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan nezaretinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından imzalandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, döviz kurundaki hareketliliğin arkasında ekonomik bir sebep olmadığının herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, “Tamamen siyasi sebeplerle ekonomimize saldırıyorlar. Ancak biz tüm Türkiye olarak gerekli cevabı veriyoruz. Hükümetimiz, ekonomik ve siyasi tüm tedbirleri aldı. İş dünyası olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Biz de TİM olarak, bütün birliklerimizle Cumhurbaşkanımız’ın ekonomik seferberlik çağrısına hemen cevap verdik. Yükselen döviz kurları nedeniyle ihracatçılarımızın zor duruma düşmesini istemedik. ‘Gün birlik olma günüdür’ dedik. İhracatçı Birliklerimiz ile koordineli bir şekilde, yedek akçelerimizin ve Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmını, Eximbank’a kullandırma kararı aldık. Bu sayede verdiğimiz fonlar, ihracatçılarımıza 10 kat olarak geri dönecek” diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da son dönemde spekülatif dalgalarla Türkiye üzerinde senaryolar oluşturmak istendiğini söyledi. Yapılan spekülasyonların Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmadığını kaydeden Pekcan, ekonomik göstergelerin atılan adımlarla kısa sürede istikrarlı seviyelere geleceğini kaydetti.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise banka olarak iki yıldır hiç faiz artırmadıklarını, maliyetleri de aşağıya çektiklerini söyledi. Geçmişte attıkları adımlarla böylesi zor günlere hazırlık yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “TİM, bu işbirliğini hayata geçirerek örnek bir kurum olduğunu gösterdi. Biz ihracatçılarla ortaklık değil, kader birliği yapıyoruz. İç içe çalışıyoruz. Banka olarak öncelikli olarak kur ve faiz riski olan ihracatçılarla çalışacağız” açıklamasını yaptı.

 

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