﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 08:00
Bu haber 639 kez okundu.

“KGF’nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni kredi kaynağı oluşacak”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin bu yılın son aylık olağan toplantısı, “Kredi Garanti Fonu’nun Vizyon ve Projelerinin Sanayicimizin Finansmana Erişimi Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

'KGF'nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni kredi kaynağı oluşacak”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yanısıra Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli konuk olarak katıldı.
Erdal Bahçıvan, sanayi kuruluşlarının daha çok yatırım, istihdam, ihracat ve katmadeğeri yüksek ürünler için finansmana erişim kolaylığına ihtiyacı olduğuna, Kredi Garanti Fonu’nun da (KGF) başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesimin ve sanayicilerin finansmana ulaşmasında çok önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.
Merkez Bankası’nın son Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin kredinin anahtarının teminat olduğunu ve özellikle KOBİ’lerin finansman bulmakta daha fazla zorlandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Bu noktada özellikle ihracatçımızın kullanmış olduğu Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektuplarının artık KGF üzerinden verilmesine yönelik çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesini önemli buluyoruz. Verilen kefalet ve teminat tutarları hem bankalar hem de firmalar için önemli bir finansal yük oluşturuyor. KGF’nin devreye girmesiyle hem finans kesiminin hem de firmalarımızın kefalet yükü hafifleyecek, reel sektörümüz için yeni kredi kaynaklarının oluşmasına da imkan sağlanmış olacak” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
KGFİSOİstanbul Sanayi OdasıKobi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar TL kazandıracak Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar...
Sabancı Holding’de bayrak değişimi Sabancı Holding’de bayrak değişimi
TÜBİTAK ile Malezya SIRIM işbirliği yapacak TÜBİTAK ile Malezya SIRIM işbirliği yapacak
“İhracat seferine ABD’den başlayacağız” “İhracat seferine ABD’den başlayacağız”
Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül
ABank’ın yüzde yüzü The Commercial Bank’ın ABank’ın yüzde yüzü The Commercial Bank’ın
Yukarı Çık

Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar...
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı...

Haberi Oku