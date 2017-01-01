“KGF’nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni kredi kaynağı oluşacak”

Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yanısıra Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli konuk olarak katıldı.



Erdal Bahçıvan, sanayi kuruluşlarının daha çok yatırım, istihdam, ihracat ve katmadeğeri yüksek ürünler için finansmana erişim kolaylığına ihtiyacı olduğuna, Kredi Garanti Fonu’nun da (KGF) başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesimin ve sanayicilerin finansmana ulaşmasında çok önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.



Merkez Bankası’nın son Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin kredinin anahtarının teminat olduğunu ve özellikle KOBİ’lerin finansman bulmakta daha fazla zorlandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Bu noktada özellikle ihracatçımızın kullanmış olduğu Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektuplarının artık KGF üzerinden verilmesine yönelik çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesini önemli buluyoruz. Verilen kefalet ve teminat tutarları hem bankalar hem de firmalar için önemli bir finansal yük oluşturuyor. KGF’nin devreye girmesiyle hem finans kesiminin hem de firmalarımızın kefalet yükü hafifleyecek, reel sektörümüz için yeni kredi kaynaklarının oluşmasına da imkan sağlanmış olacak” diye konuştu.