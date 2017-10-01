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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Kitle fonlaması devreye girecek

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Torba Yasa’da yer alan, başta teknoloji odaklı olmak üzere tüm sektörlerle ilgili projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak “kitle fonlaması”nın çok yakında hayata geçeceğini bildirdi.

Kitle fonlaması devreye girecek
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Şimşek açıklamada, 2008 finansal krizi sonrasında çekirdek ve erken aşama finansmana ihtiyaç duyan işletmelerin banka kredileri gibi geleneksel finansman araçlarına erişimde büyük oranda sıkıntı yaşamaya başladığını hatırlattı. Bu durumun, ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçmesine ve sürdürülebilirliğine engel olduğunu anlattı. Sistemle tecrübe sahibi ve tecrübesiz yatırımcıların bir araya getirileceğini belirten Şimşek, yatırım ortamından uzak duran kitlenin tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Şimşek, “Böylece sermaye tabana yayılacak. Sistem, girişimci sayısını ve girişimcilerin finansmana erişim imkanını arttıracak, ekonomiye ve kamu maliyesine yük getirmeksizin olumlu katkılar sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, yapılacak ikincil düzenlemelerle proje ya da girişim ile yatırımcı bazında sınıflandırmaya gidileceğini kaydetti. Şimşek, girişimciler için finansman maliyetlerinin büyük önem arz ettiğini dile getirerek, “Kitle fonlaması faaliyetine katılacak kişilerin halka açık ortaklıklar, halka arz, izahname ve ihraç belgesi düzenleme yükümlülükleri kapsamından muaf tutulması planlanmaktadır” dedi.

 

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