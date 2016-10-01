KKB ve TESK işbirliği protokolü imzalandı

İmza töreninde bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ağustos ayında KKB ile ortak çalışma çerçevesinde Karekodlu Çek Yasası’nın çıkarıldığını vurgulayarak, ticarette itibar ve güvenin, esnafın alacağının tahsilinin esnaf ve sanatkarların güvenli finansmanının ekonomi açısından çok önemli bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. Karekodlu Çek Yasası ile çeke yeniden itibar kazandırıldığını belirten Tüfenkci, KKB altyapısı ile kullanılacak olan Karekodlu Çek sistemi ile esnafın daha güvenli çek alabileceğini belirtti.