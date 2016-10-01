KKB ve TESK işbirliği protokolü imzalandı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) esnafın ticari ve ekonomik faaliyetlerini güvenle yürütebilmesi için yapılan işbirliği protokolü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katıldığı törenle imzalandı.

Protokol kapsamında, esnaf ve sanatkarlar bundan sonraki ticari faaliyetlerinde alacak ve borçlarının yönetimini sağlıklı yapabilmeleri için Kredi Kayıt Bürosu’nun sunduğu özel Esnaf Paketi’nden yararlanacak. İşbirliği ile esnafa güvenli ticaretin yolu açılıyor.



İmza töreninde bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ağustos ayında KKB ile ortak çalışma çerçevesinde Karekodlu Çek Yasası’nın çıkarıldığını vurgulayarak, ticarette itibar ve güvenin, esnafın alacağının tahsilinin esnaf ve sanatkarların güvenli finansmanının ekonomi açısından çok önemli bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. Karekodlu Çek Yasası ile çeke yeniden itibar kazandırıldığını belirten Tüfenkci, KKB altyapısı ile kullanılacak olan Karekodlu Çek sistemi ile esnafın daha güvenli çek alabileceğini belirtti.