KKTC Girişimcilik Geliştirme Projesi girişimciliği artıracak

KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB), T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı ve KKTC Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) işbirliğiyle adanın girişimcilik potansiyelini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen KKTC Girişimcilik Geliştirme Projesi’nin imza töreni gerçekleştirildi.

KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, KKTC Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB KKTC Bölge Müdürü Tevfik Bülent Satıroğlu ve İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, projenin detayları hakkında bilgi verildi.

Proje ile KKTC ekonomisinin büyümesine katkıda bulunarak girişimcilik potansiyeli hayata geçirilecek, kendi işini kurmak isteyen ama yeterli sermayeye sahip olmayan girişimcilere destek verilecek. Proje kapsamında her bir girişimciye 100.000 TL’ye kadar toplamda 3 milyon TL lik hibe desteği sağlanacak. KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosisteminin merkezi haline getirecek KKTC Girişimcilik Geliştirme Projesi ile dezavantajlı kesimler, kadınlar, genç ve katmadeğerli iş fikrine sahip tekno girişimcilerin programa katılımında pozitif ayrımcılık sağlanacak.