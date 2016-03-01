KKTC Girişimcilik Geliştirme Projesi girişimciliği artıracak

Proje ile KKTC ekonomisinin büyümesine katkıda bulunarak girişimcilik potansiyeli hayata geçirilecek, kendi işini kurmak isteyen ama yeterli sermayeye sahip olmayan girişimcilere destek verilecek. Proje kapsamında her bir girişimciye 100.000 TL’ye kadar toplamda 3 milyon TL lik hibe desteği sağlanacak. KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosisteminin merkezi haline getirecek KKTC Girişimcilik Geliştirme Projesi ile dezavantajlı kesimler, kadınlar, genç ve katmadeğerli iş fikrine sahip tekno girişimcilerin programa katılımında pozitif ayrımcılık sağlanacak.