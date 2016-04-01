﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2016 Cuma 08:00
Bu haber 9144 kez okundu.

KOBİ'ler kira öder gibi fabrika sahibi olacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, 2011 yılında 'Yeni Dönem, Yeni Hedefler' isimli raporda dile getirdikleri 'KOBİ’ler kira öder gibi fabrika sahibi olsun' çözüm önerisinin 64. Hükümet’in Eylem Planı arasına girdiğini müjdeledi.

KOBİ'ler kira öder gibi fabrika sahibi olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
KOBİ’lerin kira öder gibi fabrika sahibi olmasının KOBİ girişimciliğini de canlandıracağını hatırlatan Kadooğlu, bölgelerarası gelir eşitsizliği sorununun da bir nebze de olsa kapanacağının altını çizdi.
Tek başına TÜRKONFED’in bu çalışmasının yeterli olmadığını da hatırlatan Kadooğlu, şunları kaydetti: “Bu nedenle konfederasyon olarak gerek yerel dinamikleri harekete geçirecek stratejiler gerekse de Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi gibi bölgesel dinamikleri besleyecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. TÜRKONFED olarak önerdiğimiz her model ve çalışma, birbiriyle bağlantılı zincirin halkalarıdır. Geçtiğimiz aylarda Hükümetimiz’in ilgili bakanlıklarının gerçekleştirdiği toplantı sonrasında 3 yıl geri ödemesiz, 20 ve 30 yıllık vadelerde yapılması planlanan fabrikanın tüm inşasını üstlenmesi için TOKİ'ye görev verileceği ifade edildi. KOBİ'lerin her ay konutta olduğu gibi cüzi miktarlarda aylık ödeme yapacakları, ayrıca arsa konusunda da KOBİ'lere kolaylık sağlanacağı vurgulandı. Gönül isterdi ki bu modeli ilk önerdiğimizde uygulamaya geçelim. Her şeye rağmen geç kalmış sayılmayız. Modelin kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sorunlar da gözönüne alınarak her türlü teknik ve yasal altyapısının sağlam hazırlanması gerekiyor."

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
KobiTürkonfedTOKİTarkan Kadooğlu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku