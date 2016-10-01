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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:21
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KOBİ’ler, Endüstri 4.0’ın en önemli aktörü olacak

İnovasyon ve endüstriyel tasarım çözümleri şirketi Alfanorm’un Başkanı, İnovasyon Düşünürü ve Tasarım Mimarı Ateş Öztan, Türkiye’nin Endüstri 4.0’a KOBİ’leri dahil ederek başlaması gerektiğini söyledi.

KOBİ'ler, Endüstri 4.0'ın en önemli aktörü olacak
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Endüstri 4.0 stratejisinin günümüz gelişmiş ekonomilerinin kendi aralarında sürdürdükleri rekabete, gelişmekte olan ülkelerin de katılabileceğinin ortaya konması açısından, Türkiye’nin KOBİ’lerle fark yaratabileceğini kaydeden Öztan, “Böylece Endüstri 4.0, imalat sektöründe yükselen yeni ülkelere ve ekonomilerine önemli bir umut olacak” dedi.
KOBİ’lerin Endüstri 4.0’ın en önemli aktörü olması gerektiğini vurgulayan Öztan, Endüstri 4.0’a hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“1- Platformlar ve çalışma grupları kurulmalı: Endüstri 4.0 uygulamaları üzerine çalışan ve kar amacı gütmeyen bir konsorsiyum oluşturmalıdır. Ayrıca KOBİ’ler, tedarikçiler, teknoloji ve tasarım şirketleri, üniversiteler, devlet kurumları ve laboratuvarlardan oluşacak çalışma grupları, Endüstri 4.0 için gerekli olan çalışmaları bünyesinde gerçekleştirmelidir.

2- Odak sektörler belirlenmeli: Odak sektörlerin tespiti ve kamu tarafından teşvik ve koordinasyon sistemlerinin oluşturulmasıyla ülke sanayinin dünya ile rekabet edebilirliği artırılabilecektir.

3- KOBİ’ler Ar-Ge çalışmalarına dahil edilmeli: Endüstri 4.0’a hazırlanmak için KOBİ’lerin start-up şirketleriyle çözüm ortağı olabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır.

4- KOBİ’lere tasarım hizmetlerine ulaşım ve dahil olma ortamı yaratılmalı: KOBİ’ler tasarım ekosistemine dahil olabilirlerse özgün ve katmadeğeri yüksek bir sisteme ürün üretebilir ve rekabetçi olabilirler. Burada da çözüm ortaklığı yöntemi teşvik edilmelidir.

5- Bilişim teknolojileri yakından takip edilmeli: Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler KOBİ’lerin de bu sistemlere ulaşımına imkan verecektir. KOBİ’lerin gelişmeleri takip etmeleri ve bu teknolojik imkanları tüm süreçlere entegre edebilmeleri için eğitilmeleri önem taşımaktadır.”
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