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01 Mart 2016 Salı 08:07
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KOBİ’lere nakit krediler 6 yılda 3 katına yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre KOBİ’lere nakit krediler toplam kredi stokundan daha hızlı büyüyor: KOBİ’lere nakdi krediler (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar TL’ye yükseldi.

KOBİ'lere nakit krediler 6 yılda 3 katına yükseldi
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Bu dönemde, sabit fiyatlarla ortalama büyüme hızı yüzde 20 oldu. Böylece KOBİ nakit kredileri son beş yılda toplam kredi stokundan daha hızlı büyümüş ve toplam krediler içindeki payını 2010 yılında yüzde 23.6’dan 2015 yılında yüzde 26’ya yükseltti. Küçük ve orta boy işletmeler yıllık ortalama yüzde 31 ve yüzde 26 artışla en hızlı büyüyen gruplar oldu.
Tahsili gecikmiş alacaklar daha yüksek: KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş alacak oranı Aralık 2015 itibariyle yüzde 4 olarak gerçekleşti. Toplam kredi stoku için tahsili gecikmiş alacak oranı ise yüzde 3.2 düzeyinde. En yüksek tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 5.7 ile mikro işletmelerde gerçekleşti.
Kredi kullanan KOBİ sayısı son beş yılda ikiye katlandı: Bankacılık sisteminden nakdi kredi kullanan KOBİ sayısı 2015 yılında 2.7 milyon adete yükseldi. Nakdi kredi kullanan KOBİ sayısının 2 milyonu mikro işletme, 482.000’i küçük boy işletme ve 152.000’i de orta boy işletme statüsünde. Genel olarak KOBİ başına kullandırılan nakdi kredi 146.000 TL oldu.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye Bankalar BirliğiKobi

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