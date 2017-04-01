Koç Holding Türk Hayırseverler Vakfı’nda konuştu

Koç, “Aslında 10 yıl bir vakfın hayatında çok uzun bir zaman değil. Türk Hayırseverler Vakfı, bu kadar kısa zaman zarfında Türkiye çapında önemli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurarak 100’den fazla projede kullanılmak üzere 16 milyon doların üstünde finansman sağlamayı başardı. Sağlam temeller üzerine inşa edilen bu kuruluşun başarıyla yürütüldüğünü ve geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Konuşmasını vakıf ve hayırseverlik çalışmalarının tarihi ve gelişimine ilişkin değerlendirmelerini aktararak sürdüren Rahmi M. Koç, Osmanlı döneminde çok yaygın ve önemli olan vakıfçılığın günümüzde aynı gücü koruyamaması ve yerleşememesinde üç etkenin öne çıktığını anlatırken, “O kültür kayboldu. Bağışlanacak kadar varlık edinilemedi. Yasal çerçevede vergi avantajları bulunmuyordu” dedi.