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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Koç Holding Türk Hayırseverler Vakfı’nda konuştu

Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarına katkıda bulunmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Türk Hayırseverler Vakfı’nın 10’uncu kuruluş yıl dönümü etkinliği New York’ta gerçekleşti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç The Marmara Park Avenue’daki galaya onur konuşmacısı olarak katıldı.

Koç Holding Türk Hayırseverler Vakfı'nda konuştu
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Koç, “Aslında 10 yıl bir vakfın hayatında çok uzun bir zaman değil. Türk Hayırseverler Vakfı, bu kadar kısa zaman zarfında Türkiye çapında önemli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurarak 100’den fazla projede kullanılmak üzere 16 milyon doların üstünde finansman sağlamayı başardı. Sağlam temeller üzerine inşa edilen bu kuruluşun başarıyla yürütüldüğünü ve geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.
Konuşmasını vakıf ve hayırseverlik çalışmalarının tarihi ve gelişimine ilişkin değerlendirmelerini aktararak sürdüren Rahmi M. Koç, Osmanlı döneminde çok yaygın ve önemli olan vakıfçılığın günümüzde aynı gücü koruyamaması ve yerleşememesinde üç etkenin öne çıktığını anlatırken, “O kültür kayboldu. Bağışlanacak kadar varlık edinilemedi. Yasal çerçevede vergi avantajları bulunmuyordu” dedi.

 

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