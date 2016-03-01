Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ömer M. Koç atandı

2008 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ömer M. Koç yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bu denli önemli bir paya sahip olan ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden bir Topluluğun ve ailenin mensubu olmaktan onur duyuyorum. Sevgili ağabeyim ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa V. Koç’u çok erken ve zamansız kaybetmenin derin acısını içimizde taşırken kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği bayrağı daha da ileriye taşımayı hem bir sorumluluk hem de bir görev olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de Koç Topluluğu olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürürken küresel arenada ülkemizi yeni başarı hikayeleri ile buluşturacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.