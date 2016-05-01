“Koç Holding’i global bir dünya şirketine taşıyacağız”

Koç Holding’in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un anılması ile başlayan Genel Kurul’da katılımcılarla 2015 yılı Faaliyet Raporu paylaşıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un başkanlık ettiği toplantıda Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 2015 yılını değerlendirerek, son 4 yılda toplam 12 milyar dolar mertebesinde kombine yatırımla Türkiye ve Koç Topluluğu için yüksek katmadeğer yaratacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Topluluğumuzu küresel boyuta taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2015 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle:



- Koç Holding, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 2015 yılsonu toplam personel sayısı 91.304’tür.

- Koç Topluluğu kombine cirosunun Türkiye’nin GSYH’sına oranı yüzde 7.4; halka açık şirketlerinin Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketlerin piyasa değeri içerisindeki payı ise yüzde 18’dir.

- 2015 yılı konsolide net dönem karı yüzde 38 artışla 5.829 milyon TL, bunun içerisindeki ana ortaklık payı ise yüzde 32 artışla 3.568 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. l Topluluk şirketlerinin kombine yurtdışı gelirlerinin toplam tutarı 15.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.”



Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu ise şöyle:



- Rahmi M. Koç (Şeref Başkanı)

- Ömer M. Koç (Yönetim Kurulu Başkanı)

- Ali Y. Koç (Başkan Vekili)

- Semahat S. Arsel (Üye)

- Temel K. Atay (Üye)

- Dr. Bülent Bulgurlu (Üye)

- Caroline N. Koç (Üye)

- İpek Kıraç (Üye)

- Levent Çakıroğlu (Üye)

- Prof. Dr. John H. McArthur (Üye)

- Prof. Dr. Heinrich V. Pierer (Üye)

- Peter Denis Sutherland (Üye)

- Dr. Kwok King Victor Fung (Bağımsız Üye)

- Muharrem Hilmi Kayhan (Bağımsız Üye)

- Kutsan Çelebican (Bağımsız Üye)

- Mustafa Kemal Olgaç (Bağımsız Üye)

- Jacques Albert Nasser (Bağımsız Üye)

- Anne Lauvergeon (Bağımsız Üye)