Kocaeli Alikahya OSB yönetiminden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ziyaret

Toplantıda Yalçın Sönmez ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyarette Türkiye ekonomisi ve Kocaeli’nin potansiyeli değerlendirildi, özellikle istihdam sağlayacak, yüksek katmadeğerli, ileri teknolojili üretimin önemi vurgulandı. Bu konuda Kocaeli ilinin duyarlı olduğuna; kamu, akademi dünyası, OSB’ler ve özel sektörün işbirliğiyle önemli bir sinerji oluşturduğuna dikkat çekildi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.