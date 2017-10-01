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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Kocaeli Alikahya OSB yönetiminden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ziyaret

Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Ercan Zorlu (Başkan Yardımcısı), Sultan Hamit Velioğlu (Müteşebbis Heyet Başkan Vekili), Kemal Arıcı, Nevzat Göçer (Bölge Müdürü); Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular ve kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kocaeli Alikahya OSB yönetiminden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaret
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Toplantıda Yalçın Sönmez ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi.  Ziyarette Türkiye ekonomisi ve Kocaeli’nin potansiyeli değerlendirildi, özellikle istihdam sağlayacak, yüksek katmadeğerli, ileri teknolojili üretimin önemi vurgulandı. Bu konuda Kocaeli ilinin duyarlı olduğuna;  kamu, akademi dünyası, OSB’ler ve özel sektörün işbirliğiyle önemli bir sinerji oluşturduğuna dikkat çekildi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

 

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