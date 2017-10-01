Koçtaş, 42. mağazasını Emaar Shopping Mall’a açtı



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz, her sektörde büyük yatırım fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu inançla Topluluk olarak, son 5 yılda kombine bazda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Aynı dönemde 10 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladık. Çalışan sayımız 95 bini aştı. Şirketlerimiz ülkemizin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürüyorlar” dedi.

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise “Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketimiz, perakendecilikte 20 yılı aşkın uzmanlığı ve 19 ilde 250.000 m2’ye yakın satış alanıyla ev geliştirme alanında tüketicilere en kaliteli ürün ve hizmetleri sunuyor. Bugün, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Emaar mağazası da yaklaşık 5500 metrekarelik alanda 30 bin farklı ürün seçeneğiyle misafirlerimize oldukça geniş ve ferah bir alışveriş ortamı sunacak” diye konuştu.