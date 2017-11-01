Kolaş Motor, eTA’yı seçti



“Çünkü yükünüzü taşıtmak istediğinizde hep bir sorun ve engel ile karşılaşıyorsunuz. Yüküm zamanında gidecek mi? Ücreti ne kadar olur? Malımın başına bir şey gelir mi? diye hep bir takip halindesiniz. Ama eTa’nın hizmeti ile ilk tanıştığımızda şirket olarak kendimizi oldukça güvende hissettik ve bu güven ile uzun zamandır eTA çalışıyoruz. Taşımacılık sektörüne yeni bir değer kattı. İşi bizim gibi sevkiyat olan firmalara büyük kolaylık sağlayarak, firmamız için güvenli ve çözüm odaklı taşımacılığın adresi oldu. İşin doğrusu ‘eTA yükümüzü hafifletti’. Biz sadece etasimacilik.com sitesinden istediğimiz araç tipini, aracın gideceği yeri ve yük bilgilerini giriyoruz. Sonrasında sistem o günkü en iyi fiyatı otomatik olarak veriyor ve bu andan sonraki tüm süreci eTA bizim adımıza yürütüyor.”

Kaynak, eTA’nın sektöre yarattığı bir dizi avantajı olduğunu belirterek, ulaşılması zor olan nakliyecilerin artık bir ‘tık’ ötelerinde olduğunu belirtti. Bu kolaylığın hem işini hızla yapmak isteyen firmalara hem de yük taşımak isteyen kamyoncu esnafına büyük avantaj sağladığının altını çizen Kaynak, “Bizler hızlıca teklif alıp hızlıca yükümüzü taşıtırken, kamyoncu esnafı da yük bulmuş oluyor. Daha da önemlisi boşa dönüş yapmadan eTA’nın önerdiği başka bir işe giderek boş kilometre sorunu yaşamıyor. Bir diğer avantaj da biz bu yükü nasıl taşıtalım? Kimi aracı sokalım, nasıl bulalım demiyoruz. etasimacilik.com’a girip hemen teklif alıyoruz” bilgisini verdi. Sistemin zamanla ufak tefek eksikliklerinin de giderildiğini kaydeden Kaynak, takıldıkları yerde ise eTA call center’ı arayarak sorunları giderdiklerini paylaştı. Kaynak, kaliteli hizmet anlayışını şu örnekle açıkladı: “eTA’nın çağrı merkezine ulaştığınızda hiçbir şekilde sorun çıkarmadan hemen yardımcı olan samimi çalışanlar ile konuşuyorsunuz. İşinizi çözmek için ne gerekiyor ise yapılıyor. Diğer önemli avantajlar ise rekabetçi ve uygun fiyat, zamanında teslimat ve hızlı geri bildirimler oluyor.”