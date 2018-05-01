KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya koydu



Zirve’de, ‘Yüksek Teknoloji ve Katma Değer Odaklı KOBİ ’ler İçin Yeni KOSGEB Vizyonu ortaya konuldu. Dr. Faruk Özlü, KOSGEB'de büyük bir dönüşüm başladığına işaret ederek, dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu söyledi.

Faruk Özlü, şöyle konuştu: “Bundan sonra KOSGEB için 'daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik' prensibi ve ilkesi geçerli olacak. Bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ'ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ'lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek” dedi. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgi veren Özlü, 8 alt kategoride proje çağrısı yayınladıklarını ve 8 bin 355 proje başvurusu aldıklarını bunlardan 3 bin 12 projeye, 742 milyon lira destek sağladıklarını dile getirdi.



KOSGEB Başkanı Prof.Dr. Cevahir Uzkurt, “KOSGEB'i sadece destek veren bir kurum değil KOBİ ekosistemini yöneten, KOBİ'ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştüreceğiz” dedi.