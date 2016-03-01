KOSGEB’in bütçesi arttı

KOSGEB'in her yıl destek bütçesinin tamamıyla KOBİ ve girişimcilere destek sağladığını anlatan Işık, başkanlığın sürekli destek programlarında yenilik ve değişiklikler yaparak, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre destek verdiğini ifade etti. Bakan Işık, 2016 yılında Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile KOBİ Gelişim Destek Programı adı altında 2 yeni destek programının daha uygulamaya konulduğunu bildirdi. KOSGEB desteklerinin önemine işaret eden Işık, bu yıl için belirlenen 991 milyon 432 bin liralık destek bütçesinin tamamının da yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere kullandırılacağını kaydetti.