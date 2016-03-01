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01 Mart 2016 Salı 08:04
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Kredi Kayıt Bürosu “E-Fatura entegratörlük”hizmetine başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yeni düzenlemesiyle geçilen e-Dönüşüm kapsamındaki sistemler 20 bin şirket tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Kredi Kayıt Bürosu 'E-Fatura entegratörlük”hizmetine başlıyor
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Bu sayının kısa sürede 50 bin şirkete ulaşması öngörülürken neredeyse tüm ekonomiyi kapsayacak köklü adımın, ticari hayatı da büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Kredi Kayıt Bürosu’nun hizmete başlayan KKB e-ntegre platfomu ise e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak, hızlı, güvenli ve ayrıcalıklı bir ortamda sunuyor.
GİB tarafından onaylı ve KKB’nin veri güvenliği ile sunulan KKB e-ntegre’nin toplu fatura yükleme özelliği ile faturalar hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebiliyor.  E-Defterin oluşturulması ve paylaşılması işlemleri mevcut muhasebe sistemine ilave bir iş yükü gerektirmeden gerçekleştirilirken, zaman damgası hizmeti de ücretsiz olarak veriliyor. Devamlı geliştirilerek üst düzey müşteri memnuniyetini hedefleyen sistem üzerinden alınan sorulara, sunulan hizmetin niteliğini, miktarını, teslim zamanını, müdahale ve çözüm sürelerini ve benzeri nitelikleri belirleyen Hizmet Seviyesi Sözleşmesi kapsamında hızlı dönüşler sağlanarak sistemli bir hizmet sunuluyor. Firmalar aynı zamanda çevre dostu da olan KKB entegre hizmeti ile raporlama ve denetimde tek format kolaylığından faydalanabilecekler.
E-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-Defter uygulamalarına yasal olarak tabi olan ve işlemlerini Kredi Kayıt Bürosu güvencesi ile gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin www.kkbentegre.com adresi veya 0850 222 0 368 (ENT) numaralı destek hattı üzerinden başvuruda bulunması yeterli.

 

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Kredi Kayıt BürosuGİBGelir İdaresi Başkanlığı

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