Kredi Kayıt Bürosu’ndan “E-Fatura Entegratörlük” Hizmeti

Kredi Kayıt Bürosu’nun hizmete başlayan KKB e-ntegre platfomu e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter, hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak, hızlı, güvenli ve ayrıcalıklı bir ortamda sunuyor. GİB tarafından onaylı ve KKB’nin veri güvenliği ile sunulan KKB e-ntegre’nin toplu fatura yükleme özelliği ile faturalar hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebiliyor. E-Defterin oluşturulması ve paylaşılması işlemleri mevcut muhasebe sistemine ilave bir iş yükü gerektirmeden gerçekleştirilirken, zaman damgası hizmeti de ücretsiz olarak veriliyor. Devamlı geliştirilerek üst düzey müşteri memnuniyetini hedefleyen sistem üzerinden alınan sorulara, sunulan hizmetin niteliğini, miktarını, teslim zamanını, müdahale ve çözüm sürelerini ve benzeri nitelikleri belirleyen Hizmet Seviyesi Sözleşmesi kapsamında hızlı dönüşler sağlanarak sistemli bir hizmet sunuluyor.



Firmalar aynı zamanda çevre dostu da olan KKB e-ntegre hizmeti ile raporlama ve denetimde tek format kolaylığından faydalanabilecekler.



E-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-Defter uygulamalarına yasal olarak tabi olan ve işlemlerini Kredi Kayıt Bürosu güvencesi ile gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin www.kkbentegre.com adresi veya 0850 222 0 368 (ENT) numaralı destek hattı üzerinden başvuruda bulunması yeterli.