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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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Kurumsal baskı dünyası Epson ile değişiyor

Epson’un kurumsal baskı çözümleri odaklı yazıcılarına yenileri eklendi.

Kurumsal baskı dünyası Epson ile değişiyor
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Yakın dönemde Türkiye’de satışa çıkan WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack System) serisine kardeş gelen WorkForce Pro 6000 ve 8000 serileri de kurumların baskı ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyor.
Bağımsız araştırma şirketi BLI’nın (Buyers Laboratory LLC) son verilerine göre lazer yerine Epson WorkForce Pro inkjet yazıcı kullanan kurumların yüzde 82’ye kadar enerji tasarrufu sağladığını belirten Epson Orta-Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan Sorumlu İş Çözümleri Yöneticisi Renato Vincenti, “Ayrıca çevresel etkiler göz önüne alındığında yüzde 94’e varan oranda daha az atık avantajı sunuyoruz. BLI’nın araştırma verilerine göre lazer yerine inkjet teknolojisinin kullanılmasıyla sadece Avrupa’da yılda 55.2 milyon euro tasarruf sağlamak mümkün” dedi.
Epson olarak çevreye duyarlı ürünler sunmanın ana odaklarından biri olduğunu belirten Epson Türkiye Müdürü Sevil Kanat; “Epson’un geliştirdiği Micro Piezo teknolojisine sahip PrecisionCore inkjet baskı kafaları sayesinde lazer yazıcılara oranla gerek enerjide gerekse kağıt tüketiminde ciddi bir tasarruf imkanı sunuyoruz. IDC’nin ortaya koyduğu son araştırmaya göre 2019’da iş yazıcıları pazarının yüzde 34’ünün inkjet yazıcılardan oluşacağı öngörülüyor. Lazer yazıcılarda yıllık büyüme oranı yüzde 2 iken bu oran inkjette yüzde 13” dedi. 
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EpsonMicro PiezoEpson TürkiyeSevil Kanat

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