Kuveyt Türk, TÜFE’ye endeksli kira sertifikasını ihraç etti

Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yıllık brüt yüzde 3.39 reel getirisi olan TÜFE’ye endeksli kira sertifikaları, KT Portföy Yönetim A.Ş.’nin KT Birinci Katılım Serbest Fonu ve KT İkinci Katılım Serbest Fonu tarafından alındı. Kira sertifikalarının dönemsel getirisi, son 3 ayda gerçekleşen yıllık TÜFE oranlarına reel getiri ilave edilerek hesaplanacak. Anapara ise son kira getirisi ile beraber 20 Nisan 2018’de yatırımcılara ödenecek. Enflasyonun getiri üzerindeki olası risklerini ortadan kaldıran TÜFE’ye endeksli kira sertifikaları ile hem yatırımcı tabanını genişletiyoruz hem de yatırımcılara daha uzun vadeler için yatırım yapmasına olanak sağlıyoruz” diye konuştu.