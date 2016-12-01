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01 Aralık 2016 Perşembe 08:02
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Lenovo, Moto Z modelini tanıttı

Lenovo tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modelini ve devrim niteliğindeki modlarını tanıttı.

Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
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Lenovo’nun geliştirdiği Moto Mod’lar kullanıcılarına kendi telefonlarını ihtiyaçlarına göre tasarlama ve kullanma imkanı sunarken yeni bir kategorinin de temelini atıyor. Tek “tık” ile ana gövde ile birleşen Moto Z akıllı telefon modları yenilikçi manyetizma sistemiyle kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunuyor. Üstelik farklı Moto Mod’lar arasında değişim yapmak da çok kolay. Lenovo Türkiye Akıllı Telefon Kategorisi Ülke Müdürü Hakan Sökmen, “Lenovo olarak inovasyonlara verdiğimiz önem sonucunda Motorola yeniden doğdu. Akıllı telefon pazarı Türkiye’de yılda yaklaşık 12 milyonun üzerinde adet bir pazar ve senelik 6 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Lenovo ise Ocak-Eylül 2015 ve 2016 kıyaslamasında toplam Zincir Mağazalar Kanalı’nda hem adetsel hem de cirosal olarak yüzde 402 ile en fazla büyüyen marka oldu. Şu an Türkiye’nin Teknoloji Marketlerinde en çok satılan 3. Markası durumundayız” dedi.

 

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LenovoMoto Z ModeliMoto ZHakan Sökmen

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