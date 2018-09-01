﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
Bu haber 1327 kez okundu.

Lonca Girişimcilik Merkezi, kapılarını 3. kez yenilikçi fikirlere açıyor

Teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından Workinton işbirliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönemin başvuru kabul süresi başladı. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular 9 Eylül 2018 gününe kadar yapılabilecek.

Lonca Girişimcilik Merkezi, kapılarını 3. kez yenilikçi fikirlere açıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Girişimciler, altı ay boyunca eğitim ve mentorluğun yanı sıra çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, hibe ve Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan da yararlanabilecek. Üçüncü döneminde en az 10 yeni girişime destek vermeyi amaçlayan merkeze başvurular www.loncagirisim.com adresi üzerinden yapılabilecek.
Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar (machine learning), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), oyun geliştirme veya görüntü işleme üzerine bir projeye sahip olan tüm girişimciler başvurabiliyor. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, kitle fonlama gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeler değerlendiriliyor. Başvurularda, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriter gözetilerek değerlendirme yapılıyor.
Uluslararası yarışmalara katılım şansı: Girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkanı da sunuluyor. Lonca girişimcileri, startuplara yatırım amacıyla Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacaklar.
Projeler iş dünyasıyla buluşuyor: Merkez’de, girişimcilere Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki 15 farklı lokasyonunda uygun çalışma ortamları sağlanıyor. 6 ayın sonunda topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağı düşünülen uygulamalardan bazıları Kuveyt Türk tarafından projelendirilip iş süreçlerine dahil ediliyor. Ayrıca KOBİ ya da ticari müşterilere yönelik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin, ilgili müşteri kitlesiyle buluşmasına ve onlara satış yapmasına yardımcı olunuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Lonca Girişimcilik Merkezi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İSTKA’dan İstanbul için 124.9 milyon TL’lik 89 proje İSTKA’dan İstanbul için 124.9 milyon TL’lik...
Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak
Enerji verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin VAP danışmanlığı Enervis’ten Enerji verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin...
Banka dışı finans sektörü büyümeye katkı sunuyor Banka dışı finans sektörü büyümeye katkı sunuyor
İş Leasing’in işlem hacmi 372 milyon dolara ulaştı İş Leasing’in işlem hacmi 372 milyon dolara ulaştı
Kaynak TİM’den, kredi Eximbank’tan Kaynak TİM’den, kredi Eximbank’tan
Yukarı Çık

banner223

banner216

İSTKA’dan İstanbul için 124.9 milyon TL’lik...
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları...

Haberi Oku