Lonca Girişimcilik Merkezi, kapılarını 3. kez yenilikçi fikirlere açıyor
Teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından Workinton işbirliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönemin başvuru kabul süresi başladı. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular 9 Eylül 2018 gününe kadar yapılabilecek.
Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar (machine learning), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), oyun geliştirme veya görüntü işleme üzerine bir projeye sahip olan tüm girişimciler başvurabiliyor. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, kitle fonlama gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeler değerlendiriliyor. Başvurularda, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriter gözetilerek değerlendirme yapılıyor.
Uluslararası yarışmalara katılım şansı: Girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkanı da sunuluyor. Lonca girişimcileri, startuplara yatırım amacıyla Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacaklar.
Projeler iş dünyasıyla buluşuyor: Merkez’de, girişimcilere Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki 15 farklı lokasyonunda uygun çalışma ortamları sağlanıyor. 6 ayın sonunda topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağı düşünülen uygulamalardan bazıları Kuveyt Türk tarafından projelendirilip iş süreçlerine dahil ediliyor. Ayrıca KOBİ ya da ticari müşterilere yönelik ürün ve hizmet üreten girişimcilerin, ilgili müşteri kitlesiyle buluşmasına ve onlara satış yapmasına yardımcı olunuyor.