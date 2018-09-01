01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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Lonca Girişimcilik Merkezi, kapılarını 3. kez yenilikçi fikirlere açıyor

Teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından Workinton işbirliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönemin başvuru kabul süresi başladı. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular 9 Eylül 2018 gününe kadar yapılabilecek.