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01 Mart 2016 Salı 08:00
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Lütfi Elvan: Yapısal reformlar yapılacak

Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış 200’e yakın uluslararası şirketin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 35’inci Genel Kurul Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Lütfi Elvan: Yapısal reformlar yapılacak
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Elvan, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye’nin kalkınmasına sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Yapısal reformlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ekonomik büyümesini sürdürmek, istihdamını ve rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler, kendi bünyelerine uygun ve onları ileriye taşıyacak düzenlemeleri yapmak mecburiyetinde. Yapısal reformlar olarak nitelenen bu reformlar; sosyal adaletin sağlanmasından kamu harcamalarının daha rasyonel hale getirilmesine, enerji verimliliğinin artırılmasından yatırım ortamının geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır” dedi. Elvan 2016 yılı Eylem Planı’nda yeralan reformları, ne kadar zorlu olursa olsun bir yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini söyledi. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Lütfi ElvanYASED

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